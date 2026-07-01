Schluss mit Tropennächten: Es wird endlich kühler!

Die lang ersehnte Abkühlung ist da: Nach der Gluthitzewelle, die vor allem Menschen im Osten des Landes an die Belastungsgrenze brachte, haben Gewitter die heiße Periode nun beendet. Auch in der Bundeshauptstadt setzte am Mittwochnachmittag schlussendlich Regen ein, der allerdings begleitet war von Donner, Blitz und Hagel.
In den vergangenen Tagen hatten bereits im Westen Österreichs teils heftige Unwetter getobt und zu einer Vielzahl an Einsätzen geführt. Auch am Mittwoch zog eine Kaltfront durch, mit teils schweren Gewittern im Gepäck.
Diese erreichten im Laufe des Nachmittags schließlich auch die unter der Hitze massiv leidende Bundeshauptstadt Wien. Dort fiel erstmals seit Langem wieder Regen – und davon gab es reichlich.
Schluss mit Tropennächten
Gleichzeitig bringt die Kaltfront die ersehnte Abkühlung, die auch auf die Nachttemperaturen große Auswirkungen hat. Denn die Thermometermarke sinkt in Österreich wohl flächendeckend erstmals wieder unter die 20-Grad-Marke – mit den Tropennächten ist es damit, zumindest vorerst, vorbei. Mancherorts sinkt das Thermometer in der Nacht sogar in den einstelligen (!) Plusbereich.
Dazu muss in nahezu jedem Bundesland mit Schauern, und vereinzelt auch Gewittern gerechnet werden. Diese klingen zumeist in der zweiten Nachthälfte ab. Der Donnerstag startet nur noch vereinzelt mit Schauern. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird sommerlich, aber längst nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen.
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