Schluss mit Tropennächten: Es wird endlich kühler!

Schluss mit Tropennächten

Gleichzeitig bringt die Kaltfront die ersehnte Abkühlung, die auch auf die Nachttemperaturen große Auswirkungen hat. Denn die Thermometermarke sinkt in Österreich wohl flächendeckend erstmals wieder unter die 20-Grad-Marke – mit den Tropennächten ist es damit, zumindest vorerst, vorbei. Mancherorts sinkt das Thermometer in der Nacht sogar in den einstelligen (!) Plusbereich.