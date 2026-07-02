Mobbing-Vorwürfe an der Bezirksbehörde in Braunau

Heiß her ging es zuletzt in der Bezirkshauptmannschaft Braunau. Binnen weniger Monate haben gleich vier Mitarbeiterinnen einer einzigen Abteilung ihren Sessel geräumt. Bereits davor sollen immer wieder Mitarbeiter freiwillig gekündigt haben. Eine ehemalige Beschäftigte stellt im Telefonat mit der „Krone“ schwere Mobbing-Vorwürfe in den Raum. Federführend sollen der Vorgesetzte der Abteilung sowie seine zwei Mitarbeiterinnen gehandelt haben. Die beiden Damen sind nicht mehr bei der BH. Sie gingen, nachdem sich der Chef in den Ruhestand verabschiedet hatte.