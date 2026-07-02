Blitz entfachte Waldbrand auf 1000 Meter Seehöhe

Erneut kam es im Salzkammergut zu einem Waldbrand im alpinen Gelände. Kaum waren die Löscharbeiten in Ebensee beendet, flammte am Mittwochnachmittag ein Feuer im unwegsamen Gelände in Bad Goisern auf.
Seit Dienstagvormittag kämpften die Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand am Arikogel bei Ebensee. Während dort am Mittwochnachmittag endlich „Brand aus“ gegeben werden konnte, kam es im nur rund 25 Kilometer entfernten Bad Goisern zu einem weiteren Waldbrand.
Fordernder Einsatz am Berg
Auch hier dürfte ein Blitzschlag schuld am Feuer in rund 1000 Metern Seehöhe gewesen sein. Ein Hubschrauber brachte Feuerwehrleute, Bergretter und Material zum Brandort. Dem raschen Eingreifen der Einsatzkräfte im unwegsamen, alpinen Gelände ist es zu verdanken, dass der Brand auf 15 Quadratmeter beschränkt und rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.
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