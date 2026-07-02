Blitz entfachte Waldbrand auf 1000 Meter Seehöhe

Fordernder Einsatz am Berg

Auch hier dürfte ein Blitzschlag schuld am Feuer in rund 1000 Metern Seehöhe gewesen sein. Ein Hubschrauber brachte Feuerwehrleute, Bergretter und Material zum Brandort. Dem raschen Eingreifen der Einsatzkräfte im unwegsamen, alpinen Gelände ist es zu verdanken, dass der Brand auf 15 Quadratmeter beschränkt und rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.