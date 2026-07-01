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„Enormes Interesse“

NBA Europe: Gebote bis zu einer Milliarde Euro

US-Sport
01.07.2026 09:14
Mark Tatum
Mark Tatum(Bild: AP/Yuki Iwamura)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat auf dem Weg zu ihrem Europa-Ableger den nächsten Schritt gemacht. Nach dpa-Informationen haben mehr als 20 Basketball- und Fußball-Clubs ihre Gebote für die NBA Europe eingereicht. Die Zahl der Gebote soll sich seit der letzten Frist Ende März mehr als verdoppelt haben. Die NBA Europe soll im Oktober 2027 an den Start gehen und neben den zwölf fixen Startern auch vier über die Champions League qualifizierte Teams vorsehen.

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  Die einzelnen Gebote sollen sich offenbar in einem Bereich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro bewegen. „Wir sind äußerst erfreut über die eingegangenen finalen Angebote für die permanenten Franchises in einer neuen, von der NBA und der FIBA unterstützten Liga in Europa. Sie spiegeln das enorme Interesse und die Dynamik dieses Projekts wider“, sagte der stellvertretende Commissioner Mark Tatum, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Zwölf Startplätze
Aus Deutschland gelten Berlin mit Basketballclub Alba und München mit dem FC Bayern, der sowohl im Fußball als auch im Basketball ein Eliteteam stellt, die aussichtsreichsten Anwärter für einen der zwölf festen Startplätze. Offen ist, wie es mit der Euroleague – bisher die wichtigste europäische Liga im Vereinsbasketball – weitergeht.

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