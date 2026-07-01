NBA Europe: Gebote bis zu einer Milliarde Euro

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat auf dem Weg zu ihrem Europa-Ableger den nächsten Schritt gemacht. Nach dpa-Informationen haben mehr als 20 Basketball- und Fußball-Clubs ihre Gebote für die NBA Europe eingereicht. Die Zahl der Gebote soll sich seit der letzten Frist Ende März mehr als verdoppelt haben. Die NBA Europe soll im Oktober 2027 an den Start gehen und neben den zwölf fixen Startern auch vier über die Champions League qualifizierte Teams vorsehen.