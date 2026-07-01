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Preisdruck lässt nach

3,2 Prozent: Inflation im Juni deutlich gesunken

Wirtschaft
01.07.2026 09:31
Treibstoffe wirkten im Juni weniger preistreibend als in den Monaten davor.
Treibstoffe wirkten im Juni weniger preistreibend als in den Monaten davor.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Inflation in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Laut  Schnellschätzung der Statistik Austria sank die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent, nachdem sie im Mai noch bei 3,7 Prozent gelegen war. Hauptgrund für den Rückgang der Teuerung war die Preisentwicklung bei Energie.

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„Die um 0,5 Prozentpunkte niedrigere Teuerung geht vor allem darauf zurück, dass Treibstoffe, aber auch Heizöl, im Juni weit weniger preistreibend als im Vormonat wirkten“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die Energiepreise stiegen insgesamt um 5,4 Prozent und damit deutlich weniger stark als noch im Mai mit einem Plus von 9,8 Prozent.

Preistreiber Dienstleistungen
Auch bei Lebensmitteln, Tabak und Alkohol ließ der Preisdruck nach: Diese Gruppe verteuerte sich um 1,5 Prozent, nach 2,2 Prozent im Mai. Den größten Einfluss auf die Inflation haben jedoch weiterhin die Dienstleistungen. Sie verteuerten sich wie schon im Monat davor um 4,4 Prozent und bleiben damit der bedeutendste Preistreiber.

Das Liniendiagramm zeigt die Inflation in Österreich von Dezember 2024 bis Juni 2026. Die Werte schwanken zwischen 2 % und 4 %. Im Juni 2026 liegt die Inflation bei 3,2 %. Quelle: Statistik Austria.
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