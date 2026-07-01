Ein „Lokalmatador“ für Altachs linke Abwehrseite

Dass Benjamin Böckle dazu in der Lage ist, hat er in der letzten Saison eindrücklich unter Beweis gestellt. Da war der Lauteracher von seinem Stammverein Rapid Wien an die WSG Tirol verliehen, wo der Linksverteidiger zu 29 Bundesligaeinsätzen kam und dabei zwei Treffer erzielte. Jetzt soll dem Vernehmen nach der nächste Schritt folgen, Böckle wird aller Voraussicht nach in Altach landen. Ob als Leihspieler von Rapid oder als Angestellter der Rheindörfler, ist bis jetzt nicht klar. Fix ist: Der Vertrag beim Rekordmeister endet erst in einem Jahr.