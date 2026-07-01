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Ein „Lokalmatador“ für Altachs linke Abwehrseite

Fußball National
01.07.2026 08:29
Der Lauteracher Benjamin Böckle war zuletzt von Rapid Wien an die WSG Tirol verliehen.
Der Lauteracher Benjamin Böckle war zuletzt von Rapid Wien an die WSG Tirol verliehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Jene Fußstapfen, die Mohamed Ouedraogo in Altach hinterlässt, sind sehr groß. Ein seit wenigen Tagen 24-jähriger Vorarlberger soll diese nun aber trotzdem füllen, steht vor der Vertragsunterzeichnung beim heimischen Bundesligisten und will die entstandene Lücke schließen.

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Dass Benjamin Böckle dazu in der Lage ist, hat er in der letzten Saison eindrücklich unter Beweis gestellt. Da war der Lauteracher von seinem Stammverein Rapid Wien an die WSG Tirol verliehen, wo der Linksverteidiger zu 29 Bundesligaeinsätzen kam und dabei zwei Treffer erzielte. Jetzt soll dem Vernehmen nach der nächste Schritt folgen, Böckle wird aller Voraussicht nach in Altach landen. Ob als Leihspieler von Rapid oder als Angestellter der Rheindörfler, ist bis jetzt nicht klar. Fix ist: Der Vertrag beim Rekordmeister endet erst in einem Jahr.

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Über Liefering nach Deutschland
Böckle ging nach seiner Jugendzeit beim FC Lauterach nach Salzburg, um dort die Ausbildung der Red Bull-Akademie zu genießen. Ersten Einsätzen bei Liefering folgte ein zweijähriger Abstecher nach Deutschland, ehe Rapid den Verteidiger unter Vertrag nahm und ihn im Vorjahr zur WSG Tirol verliehen hat. Altach war damals noch kein Thema: „Ich hatte gute Gespräche mit Tirol, deshalb habe ich mich für diesen Klub entschieden“, erinnert sich Böckle.

Böckle-Premiere schon gegen Heidenheim?
Am Samstag (16) testen die Altacher in Koblach gegen Heidenheim. Ob mit oder ohne Böckle, ist noch offen.

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