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Ins Gesicht geschlagen

Passant im Clinch mit flottem Scooter-Fahrer (13)

Niederösterreich
01.07.2026 09:00
Scooter-Flitzer erregen oft den Ärger von Fußgängern.
Scooter-Flitzer erregen oft den Ärger von Fußgängern.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Karl Grammer
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Helene Wohlfarth
Von Karl Grammer , Petra Weichhart und Helene Wohlfarth

Ein erboster Mann soll einen Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben – nach einer Anzeige ermittelt jetzt die Polizei. Der Unbekannte hatte die Flucht ergriffen.

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Schnell können Fußgänger und Elektro-Scooter-Fahrer aneinandergeraten. Das zeigt ein aktueller Vorfall, der in sozialen Medien für Wirbel sorgt. In einem Facebook-Posting berichtete eine Frau, dass ein Unbekannter ihren Neffen (13) attackiert habe, als der Jugendliche mit einem E-Scooter nahe einer Apotheke auf dem Hauptplatz in Wiener Neustadt (NÖ) unterwegs war.

„Völlig grundlos“ geschlagen
Der Mann – in Begleitung einer Frau und einem Kind auf einem Dreirad – soll den 13-Jährigen aufgrund seiner Fahrweise angehalten und ihm „völlig grundlos“ mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Mithilfe des Postings, das ebenso bei vielen Burgenländern die Runde machte, hatte die Familie des jungen E-Scooter-Fahrers auf Zeugen gehofft, die sich melden und Hinweise auf den vermeintlichen Angreifer liefern können. Der mutmaßliche Täter wurde als 30 bis 35 Jahre alt und muskulös mit Glatze beschrieben.

Lesen Sie auch:
Zeugen gesucht
E-Scooter-Fahrer springt bei Crash auf Motorhaube
29.06.2026

Heftiges Wortgefecht, weil 13-Jähriger zu schnell war
Erste Zeugeneinvernahmen konnte die Polizei bereits durchführen. Laut den Ermittlern ließ sich vorerst bestätigen, dass es zwischen dem Passanten und dem 13-Jährigen ein Wortgefecht gegeben habe.

„Mein Sohn dürfte etwas zu schnell gefahren sein. Dass er einen Schlag abbekommen hat, belegt eine Schwellung am Schläfen- und Jochbein, die im ärztlichen Befund des Krankenhauses festgehalten ist“, erklärt die Mutter auf Nachfrage der „Krone“. Aus Angst vor dem Unbekannten habe ihr Sohn die Flucht ergriffen. Die Erhebungen sind voll im Gang.

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