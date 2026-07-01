Passant im Clinch mit flottem Scooter-Fahrer (13)

„Mein Sohn dürfte etwas zu schnell gefahren sein. Dass er einen Schlag abbekommen hat, belegt eine Schwellung am Schläfen- und Jochbein, die im ärztlichen Befund des Krankenhauses festgehalten ist“, erklärt die Mutter auf Nachfrage der „Krone“. Aus Angst vor dem Unbekannten habe ihr Sohn die Flucht ergriffen. Die Erhebungen sind voll im Gang.