Vor Spinne erschrocken: Lenker kracht in Linienbus

Eine Spinne am Lenkrad war der Auslöser für einen schweren Unfall am Dienstag im steirischen Bezirk Weiz. Ein 17-jähriger Autofahrer erschrak sich und prallte mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Er erlitt schwere Verletzungen, die Buslenkerin wurde leicht verletzt.
Der erst 17-jährige Pkw-Lenker war gegen 14 Uhr auf der L104 von Gasen kommend in Fahrtrichtung Haslau unterwegs. Plötzlich bemerkte er eine Spinne auf seinem Lenkrad und lenkte das Fahrzeug reflexartig nach links. Dabei touchierte er den seitlich entgegenkommenden Linienbus einer 44-jährigen Lenkerin, der zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Die 44-jährige Buslenkerin leitete noch ein Ausweichmanöver ein, wodurch auch der Linienbus im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam.
17-Jähriger im Auto eingeklemmt
Die Frau erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde in seinem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld schnitten den Jugendlichen mittels Bergeschere aus dem Wrack. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Birkfeld flog die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 den schwer verletzten Jugendlichen in das LKH Graz.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L104 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die aufwendigen Bergungsarbeiten bis 18.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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