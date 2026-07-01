Vor Spinne erschrocken: Lenker kracht in Linienbus

Der erst 17-jährige Pkw-Lenker war gegen 14 Uhr auf der L104 von Gasen kommend in Fahrtrichtung Haslau unterwegs. Plötzlich bemerkte er eine Spinne auf seinem Lenkrad und lenkte das Fahrzeug reflexartig nach links. Dabei touchierte er den seitlich entgegenkommenden Linienbus einer 44-jährigen Lenkerin, der zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war.