Lavendel-Teppich und ein Schloss für Taylor Swift

Über 70 Detectives aus verschiedenen Bezirken der Stadt sowie mehr als 50 uniformierte Polizisten werden demnach rund um den Madison Square Garden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Allein die Personalkosten für die Sicherheitsmaßnahmen sollen sich auf mehr als 160.000 US-Dollar belaufen – zusätzliche Ausgaben für private Sicherheitsdienste, Absperrungen und Logistik noch nicht eingerechnet. Damit dürfte der Polizeieinsatz nur ein weiterer Posten auf der ohnehin beeindruckenden Rechnung der mutmaßlichen Mega-Hochzeit sein.