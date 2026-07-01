Lavendel-Teppich und ein Schloss für Taylor Swift

Heimlich, still und leise? Von wegen! Pop-Megastar Taylor Swift und ihr NFL-Held Travis Kelce lassen für ihre absolute Traumhochzeit am vierten Juli-Wochenende das wohl spektakulärste Liebesfest des Jahres vorbereiten! In der Metropole liegen derzeit vermutlich nicht nur bei der Braut die Nerven blank. Denn Last-Minute-Änderungen sorgen für Chaos.
Als Schauplatz für das Jawort der Superlative dient keine Geringere als die wohl berühmteste Arena der Welt: der Madison Square Garden im Herzen von New York City. Und wer glaubt, Taylor Swift lasse sich mit ein paar Blumenarrangements beeindrucken, unterschätzt die Dimensionen von Swifts Wünschen gewaltig.
Hinter den verschlossenen Toren der Arena wird seit Tagen rund um die Uhr gearbeitet. Insider berichten, dass Hunderte Helfer die riesige Veranstaltungshalle in eine spektakuläre Märchenwelt samt riesigem Schloss verwandeln. Entstehen soll eine üppige Gartenlandschaft – eine romantische Hommage an jenen zauberhaften Blumengarten, in dem Kelce der Sängerin einst die entscheidende Frage stellte.
Gigantische Kulissenteile und Rollrasen
Gabelstapler karren tonnenweise echten Rollrasen und gigantische Kulissenteile heran, auf denen mysteriöse Beschriftungen wie „Garden Party“ prangen.
Sogar eine gigantische Spiegelkugel – eine glasklare Anspielung auf Taylors Hit „Mirrorball“ – wurde bereits gesichtet. Für den ganz großen Auftritt überließ die Pop-Prinzessin ebenfalls nichts dem Zufall. Ein zunächst ausgerollter roter Teppich flog sofort wieder raus. Stattdessen schreiten die Turteltauben und ihre VIP-Gäste nun über einen edlen, lavendelfarbenen Teppich direkt auf ein eigens in der Halle errichtetes, riesiges Schloss zu.
Manhattan lahmgelegt
Das Mega-Event ist ein logistischer Riesen-Akt, der ganz Manhattan lahmlegt. Bereits für den Donnerstagabend ist ein intimes Probeessen im Theater der Arena geplant, bevor am Freitag die ganz große Liebes-Sause mit bis zu 2000 Gästen steigt. Gefeiert werden soll im abgeriegelten Bunker bis in die frühen Morgenstunden.
Um die Mega-Promis vor neugierigen Blicken und Paparazzi zu schützen, wurden riesige Zelte vor den Eingängen aufgebaut und die Straßen rund um den Madison Square Garden komplett gesperrt.
Eigentlich wollte das Paar ganz romantisch in Taylors Anwesen in Rhode Island heiraten, doch dort war der Schutz vor Fotografen einfach nicht zu garantieren. Im Garden herrscht nun stattdessen die härteste Sicherheitsstufe der Musikgeschichte.
Das Personal musste komplett die Handys abgeben, viele Arbeiter wissen angeblich nicht einmal, für welchen Mega-Star sie da gerade schuften. Und die geladenen Hochzeitsgäste? Die mussten knallharte Geheimhaltungsverträge unterschreiben. Damit ja kein Foto durchsickert, sind die digitalen Einladungen sogar mit geheimen Wasserzeichen versehen.
120 Beamte des NYPD im Einsatz
Und noch etwas wurde jetzt bekannt: Für die Sicherheit der prominenten Gäste wird ebenfalls ein enormer Aufwand betrieben. Laut Insider-Informationen sollen für die Generalprobe am Donnerstag und die Hochzeit am Freitag mehr als 120 Beamte des New York Police Department (NYPD) im Einsatz sein.
Über 70 Detectives aus verschiedenen Bezirken der Stadt sowie mehr als 50 uniformierte Polizisten werden demnach rund um den Madison Square Garden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Allein die Personalkosten für die Sicherheitsmaßnahmen sollen sich auf mehr als 160.000 US-Dollar belaufen – zusätzliche Ausgaben für private Sicherheitsdienste, Absperrungen und Logistik noch nicht eingerechnet. Damit dürfte der Polizeieinsatz nur ein weiterer Posten auf der ohnehin beeindruckenden Rechnung der mutmaßlichen Mega-Hochzeit sein.
Taylor überlässt eben nichts dem Zufall – schon gar nicht den schönsten Tag ihres Lebens.
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