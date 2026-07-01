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Rekordzustimmung

EU-Mitgliedschaft als „Leuchtturm der Stabilität“

Österreich
01.07.2026 09:31
Die wirtschaftlichen Sorgen werden zwar größer, doch die Menschen schätzen Frieden, Schutz und ...
Die wirtschaftlichen Sorgen werden zwar größer, doch die Menschen schätzen Frieden, Schutz und Zusammenarbeit in der EU ebenso wie die Lebensqualität, die ihnen die EU bietet. Im Bild: Ein Brite anlässlich des 10-jährigen Brexit-Jubiläums in London(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Zustimmung zur Europäischen Union ist so hoch wie noch nie. 74 Prozent halten die EU-Mitgliedschaft für vorteilhaft. In Österreich sehen das 62 Prozent so. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und acht Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren.

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Drei Viertel der Europäer betrachten die EU laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage* als Ort der Stabilität in einer unsicheren Welt. In Österreich liegt dieser Wert mit 76 Prozent sogar noch etwas höher.

Als wichtigste Vorteile der EU nennen die Befragten in Österreich:

  • ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum mit 33 Prozent
  • neue Arbeitsmöglichkeiten mit 30 Prozent
  • die bessere Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten mit 27 Prozent
  • 38 Prozent sind außerdem überzeugt davon, dass die EU Frieden und Sicherheit stärkt.

„Leuchtturm der Stabilität“
„In Zeiten globaler Unsicherheit sehen die Europäerinnen und Europäer die Europäische Union zunehmend als Leuchtturm der Stabilität. In einer von Unruhen geprägten Welt ist dieses Vertrauen Europas größter Trumpf. Damit verbunden ist die klare Erwartung, dass wir entschlossen handeln, um unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit, Wohlstand und Chancen zu bieten“, sagte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola (siehe X-Beitrag oben).

Zukunft der Welt wird schwarzgesehen
Für die EU sehen 59 Prozent der Befragten (58 Prozent in Österreich) eine positive Zukunft. Die Zukunft der Welt wird jedoch von den Europäern überwiegend pessimistisch beurteilt: 58 Prozent der Befragten sehen sie schwarz, in Österreich jeder Zweite.

Große Unsicherheit
Am optimistischsten wird die Zukunft für das eigene Land (in Österreich 69 Prozent) bzw. für die eigene Familie und für sich selbst (in Österreich 81 Prozent) gesehen. Unsicherheit ist sowohl EU-weit als auch in Österreich der vorherrschende emotionale Zustand unter fast der Hälfte der Befragten.

Verteidigung und Sicherheit relevant
Um die Position der EU weltweit zu stärken, halten die Europäer (39 Prozent, in Österreich 32 Prozent) Verteidigung und Sicherheit für die wichtigsten Anliegen. Für die Österreicher (33 Prozent) sind die Unabhängigkeit bei Energie und anderen Ressourcen noch wichtiger. 60 Prozent der Befragten (49 Prozent in Österreich) wünschen sich eine wichtigere Rolle für das Europaparlament.

Zufriedenheit mit Lebensqualität
Sowohl EU-weit als auch in Österreich zeigt die Umfrage mit 83 bzw. 85 Prozent Zustimmung eine hohe Zufriedenheit der Befragten mit der eigenen Lebensqualität. Allerdings glauben 38 Prozent in Österreich auch, dass sich der eigene Lebensstandard in den nächsten fünf Jahren verschlechtern wird, 46 Prozent erwarten keine Änderung. Als wichtigstes Anliegen für die Verbesserung der Lebensqualität wird von 42 Prozent (in Österreich 43 Prozent) die finanzielle Bewältigung der Lebenskosten genannt.

*Für die Umfrage wurden europaweit im April und Mai 26.421 Personen – in Österreich 1003 – über 15 Jahre interviewt.

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