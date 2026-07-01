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NASA will Mars-Rover vielleicht zum Mond schicken

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01.07.2026 09:30
Der Mars-Rover „Perseverance“ – eine adaptierte Version könnte künftig den Mond erkunden.
Der Mars-Rover „Perseverance“ – eine adaptierte Version könnte künftig den Mond erkunden.(Bild: AFP/HANDOUT)
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Von krone.at

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will möglicherweise einen ursprünglich für die Mars-Erkundung entwickelten Rover zum Mond schicken. Das für den Roten Planeten konzipierte Modell soll für den Erdtrabanten adaptiert werden.

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Es handle sich dabei um eine auf den Namen „Promise“ (auf Deutsch: Versprechen) getaufte „Entwicklungsversion“ der unbemannten Mars-Rover „Perseverance“ und „Curiosity“, teilte die NASA bei einer Pressekonferenz mit. Die Pläne seien aber noch nicht finalisiert.

Bemannte Mondstation ab den 2030er-Jahren geplant
Bereits in Auftrag gegeben seien dagegen gleich vier weitere unbemannte Missionen zum Mond, hieß es weiter. Ausgewählt wurden dafür die US-Unternehmen Astrobotic, Firefly Aerospace und Intuitive Machines. Sie sollen zahlreiche wissenschaftliche Instrumente zum Mond bringen. Zuvor hatte die NASA bereits mitgeteilt, dass alleine in diesem Jahr noch drei unbemannte Missionen zum Mond starten sollen. Etwa ab den frühen 2030er-Jahren soll dann eine Mondstation dauerhaft von Menschen bewohnbar sein.

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Auch China will Menschen zum Mond schicken
NASA-Chef Jared Isaacman hatte die Mondpläne der Behörde erst vor wenigen Monaten umgeschmissen und den Plan einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Erdtrabanten verkündet. Hintergrund ist auch der globale Konkurrenzkampf im All. Schon seit Jahren gibt es einen neuen Wettlauf von Raumfahrtnationen zum Mond. Größter Konkurrent der USA ist China mit dem vorgegebenen Ziel, bis 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Auch Russland hat das vor, aber mit Verzögerungen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu kämpfen.

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