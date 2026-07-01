„Es gibt Grenzen und die wurden überschritten!“

„Gewisser Trashtalk, also verbale Provokationen, gehört dazu – aber es gibt klare Grenzen und die sind überschritten worden“, sagt mit Peter Schaller der Manager von Football-Drittligist Ried zu einem der „Krone“ zugetragenen Vorfall, der sich beim Heimspiel der Gladiators gegen die Mostviertel Dukes ereignet haben soll. Ein dunkelhäutiger Spieler der Innviertler soll dabei von einem NÖ-Spieler rassistisch beleidigt worden sein.