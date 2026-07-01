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Rassismus-Vorfall

„Es gibt Grenzen und die wurden überschritten!“

Sport-Mix
01.07.2026 08:25
Beim Spiel der Gladiators soll es zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein.
Beim Spiel der Gladiators soll es zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein.(Bild: Lena Bögl)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Ein mutmaßlicher Rassismus-Vorfall in der Division II, der 3. Football-Liga Österreichs, beim Spiel zwischen den Gladiators Ried und den Mostviertel Dukes sorgt für Aufregung. Der Verband spricht von einer unschönen Entwicklung und sieht Funktionäre und Trainer gefordert. 

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„Gewisser Trashtalk, also verbale Provokationen, gehört dazu – aber es gibt klare Grenzen und die sind überschritten worden“, sagt mit Peter Schaller der Manager von Football-Drittligist Ried zu einem der „Krone“ zugetragenen Vorfall, der sich beim Heimspiel der Gladiators gegen die Mostviertel Dukes ereignet haben soll. Ein dunkelhäutiger Spieler der Innviertler soll dabei von einem NÖ-Spieler rassistisch beleidigt worden sein.

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