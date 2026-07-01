CO-Unfall in Wien: Kind (11) verlor Bewusstsein

Behandlung in Druckkammer

Ein elfjähriges Mädchen wurde bewusstlos aufgefunden. Schnell bestand Verdacht auf eine lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftung. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde das Kind vom Rettungshubschrauber des ÖAMTC nach Graz geflogen, wo es in einer Druckkammer behandelt wird.