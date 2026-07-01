„Indiana Jones“-Bösewicht Michael Byrne gestorben

Auch, wenn der Auftritt von Byrne im ersten Teil des großen „Harry Potter“-Finales nur kurz war, für die Anhänger der Filme bleibt er unvergessen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Figur Grindelwald später in den „Fantastischen Tierwesen“-Filmen zurückkehrte – allerdings gespielt von Johnny Depp und Mads Mikkelsen.