„In letzter Konsequenz wird das Freibad gesperrt“

Helfer der Wasserrettung stellen Dienst nun ein

Als Reaktion auf die Vorfälle werden die ehrenamtlichen Helfer der Wasserrettung ihren Dienst im Freibad vorübergehend einstellen. Das sei schade, aber verständlich, wie der Bürgermeister betont. Er denkt jetzt über eine Verschärfung nach: „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, denn so kann es nicht weitergehen. Wir werden rigoros durchgreifen und in letzter Konsequenz das Freibad zusperren. Das wäre schade, denn der Großteil der Besucher verhält sich vorbildlich“, so der Bürgermeister.