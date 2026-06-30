Internal Emails
Doctors Sound the Alarm: “Patients Are Collapsing”
The scorching heat has made its way into the hospitals, with devastating effects on the patient wards. In internal emails, doctors report people collapsing and malfunctioning equipment. The “Krone” has obtained these emails.
The “Krone” has been reporting since last week on the hellish heat at the Donaustadt Hospital—no air conditioning on the patient wards, with blinds serving as the only protection against the sweltering summer heat outside. Reports of heat-related incidents? None on record, the Vienna Health Association (Wigev) assured. Equipment failures due to tropical temperatures? None occurred. The record-breaking weekend has disproved these statements.
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