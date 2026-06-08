Dem Himmel so nah in der höchsten Kirche der Welt

Doch auch ohne den Ausflug bis in die Spitze ist der Besuch ein lohnendes Erlebnis. Im 90 Meter langen und 60 Meter breiten Innenraum ragen sich verzweigende Stelen in die Höhe. Gerade Linien gibt es hier keine, das helle Säulenwerk erinnert mit seinen aus der Natur entlehnten Formen an einen lichten Wald. Bunte Fenster lassen immer wieder neue Lichtstimmungen entstehen. Auch die Fahrt auf einen der bereits zugänglichen Türme bietet einen atemberaubenden Blick über die Stadt bis zum Meer.