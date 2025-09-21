Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Restauration

Türme der Notre-Dame in Paris wiedereröffnet

Ausland
21.09.2025 15:50
Besucher können wieder die Türme des 850 Jahre alten Gotteshauses besichtigen.
Besucher können wieder die Türme des 850 Jahre alten Gotteshauses besichtigen.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

Neun Monate nach der Wiedereröffnung von Notre-Dame sind seit Samstag auch die beiden gotischen Türme wieder begehbar – umfassend renoviert und mit einem neuen Meisterwerk aus Eiche. Das Herzstück der Restaurierung ist eine doppelläufige Wendeltreppe aus massiver Eiche im Südturm. 

0 Kommentare

Sie erstreckt sich über 21 Meter, wiegt 20 Tonnen und führt hinauf zu den berühmten Glocken „Emmanuel“ und „Marie“, die dadurch nun erstmals aus nächster Nähe zu sehen sind.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bewundert eine der Glocken der restaurierten Kathedrale.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bewundert eine der Glocken der restaurierten Kathedrale.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

Die 69 Meter hohen Türme, zu denen 424 Stufen führen, überdauern seit dem 13. Jahrhundert Kriege, Revolutionen und Brände – zuletzt den verheerenden Brand im April 2019. Trotz der Flammen blieben sie weitgehend unbeschädigt geblieben und sicherten das Überleben des über 850 Jahre alten Gotteshauses.

Macron stieg am Freitagmorgen auf die Türme der Notre-Dame.
Macron stieg am Freitagmorgen auf die Türme der Notre-Dame.(Bild: AP/Ludovic Marin)

Neue Perspektiven auf die Kathedrale
Erstmals zugänglich ist auch der Zisternenhof, der „Cour des citernes“, auf dem im 18. Jahrhundert große Regenwasserspeicher standen. Er verbindet die beiden Türme und eröffnet neue Blicke auf die Kathedrale und die Dächer von Paris.

Lesen Sie auch:
Das Pariser Wahrzeichen war bei einem verheerenden Brand im April 2019 teilweise zerstört ...
Detailgetreues Abbild
Microsoft will Pariser Notre-Dame digitalisieren
22.07.2025
Feierliche Prozession
Reliquie der Dornenkrone zurück in Notre-Dame
13.12.2024

Die Wiedereröffnung markiert den zweiten und letzten großen Akt des Wiederaufbaus der Notre-Dame nach dem verheerenden Feuer 2019. Der Besuch ist nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf