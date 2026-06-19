Venedig-Eintritt könnte bald zehnmal so teuer sein

Die Maßnahme ist Teil von Venturinis Wahlprogramms, damit sollen die Besucherströme gesteuert werden. Außerdem könnten mit den Einnahmen die Kosten gedeckt werden, die durch den Tagestourismus entstehen. Unterstützung bekommt Venturini von Teilen der Wirtschaftsverbände, die sogar fordern, dass Touristen das ganze Jahr über eine Eintrittsgebühr zahlen müssen. Die Opposition lehnt die Pläne dagegen ab. Der Senator Andrea Martella von der Demokratischen Partei (PD) sprach sich für die Abschaffung der Gebühr aus und forderte stattdessen eine bessere Steuerung der Touristenströme.