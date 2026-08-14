Macron sorgt mit Urlaubsfotos für Empörung

Die Bilder von Macrons Urlaub waren in der Wochenzeitung „Paris Match“ veröffentlicht worden. In dem dazugehörigen Artikel erfahren die Leserinnen und Leser, dass der Präsident auch andere Wassersportarten wie Foil-Surfen betreibt, joggt und boxt. Gleichzeitig sei der Urlaub aber „arbeitsreich“, seine Tage verbringe Macron in der Residenz Fort de Brégançon am Telefon. Laut dem Umfeld des Politikers wurden die Fotos „heimlich aufgenommen“. „Seit neun Jahren tauchen jedes Jahr heimlich aufgenommene Fotos des Präsidenten auf“, hieß es. 2017 trat er sein Amt an.