Billie Eilish & Co.: Pop-Ikonen als neue Filmstars

Eigentlich könnte sie schon ein Hakerl unter ihre Ambitionen machen, schließlich nennt Popstar Billie Eilish schon jetzt gleich zwei Oscars ihr Eigen. Die sind allerdings beide für den „Besten Filmsong“ (2022 für den James-Bond-Titelsong und 2024 für jenen von „Barbie“). Jetzt startet sie die Jagd auf Oscar Nummer 3 – diesmal als Schauspielerin. Sie wird nämlich demnächst ihr Leinwanddebüt in der Verfilmung des Klassikers von Autorin Sylvia Plath, „Die Glasglocke“, geben. Darin soll sie die Hauptrolle der Studentin Esther spielen, die mit schweren psychischen Krisen kämpft. Eilish hat in der Vergangenheit selbst öfter darüber gesprochen, mit Depressionen oder Panikattacken zu kämpfen zu haben.