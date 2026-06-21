Fuga 300: Mit dem Fahrrad vom Gletscher ans Meer

Damit ist die FUGA 300 längst auch ein bedeutender touristischer Impuls für den Alpen-Adria-Raum. Trotz aller Organisation bleibt natürlich auch die Leistung der Hobby-Radfahrer selbst beeindruckend. „Die FUGA 300 verlangt nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke“, weiß Wilfried „Presidente“ Marktl. Dennoch wurde an den Verpflegungsstationen, wie dem Villacher Voco Hotel, gelacht, motiviert und gemeinsam gekämpft. Und genau dieser Zusammenhalt macht die FUGA 300 für viele zu etwas Besonderem.