S-Bahn-Stammstrecke gesperrt: Sorge vor Chaos

Sanierung nicht auf Rücken der Pendler austragen

Auch Philip Juranich von den Grünen Burgenland betont: „Die notwendige Sanierung darf nicht auf dem Rücken der Pendler ausgetragen werden. Es braucht verlässliche Verbindungen, dichtere Intervalle und faire Lösungen wie etwa finanzielle Entlastungen während der Sperre. Sonst drohen viele Menschen wieder ins Auto gedrängt zu werden.“ Die Modernisierung der Stammstrecke sei richtig, aber es brauche nun rasch ein Notfallkonzept, heißt es unisono.