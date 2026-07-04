Linas Erfolgslauf endete beim Weltcup in La Thuile

Erst der Triumph beim Heimweltcup in Leogang, dann der Sieg bei der nächsten Weltcupstation in der benachbarten Schweiz in Lenzerheide. Zum Drüberstreuen schnappte sich die Bregenzer Mountainbike-Downhillerin Lina Frener voriges Wochenende dann auch noch das rot-weiß-rote Staatsmeisterinnen-Trikot in Serfaus-Fiss-Ladis. Am Samstag riss die Siegesserie aber!