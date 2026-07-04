Linas Erfolgslauf endete beim Weltcup in La Thuile

Erst der Triumph beim Heimweltcup in Leogang, dann der Sieg bei der nächsten Weltcupstation in der benachbarten Schweiz in Lenzerheide. Zum Drüberstreuen schnappte sich die Bregenzer Mountainbike-Downhillerin Lina Frener voriges Wochenende dann auch noch das rot-weiß-rote Staatsmeisterinnen-Trikot in Serfaus-Fiss-Ladis. Am Samstag riss die Siegesserie aber!
Im italienischen Aostatal musste sich die 17-Jährige dann erstmals wieder geschlagen geben. Beim fünften Weltcuprennen der Saison landete die Riderin der Norco Adidas Race Division in der Juniorenklasse 4,006 Sekunden hinter US-Girl Aletha Ostgaard auf Rang zwei – wie bereits in der Quali.
Nächste Chance in Andorra
Damit wuchs Freners Rückstand im Gesamtweltcup von fünf auf 15 Punkte, ihr Vorsprung auf die drittklassierte Rosa Marie Jensen (Dän) beträgt vor der sechsten Saisonstation am kommenden Wochenende in Andorra aber bereits stolze 45 Zähler.
Fischer und Scherrer gefordert
Frener ist aber nicht die einzige Vorarlbergerin in La Thuile. Sowohl U23-Fahrerin Nora Fischer als auch Herren-Elite-Rider Julius Scherrer gehen heute in den XCO-Rennen an den Start.
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