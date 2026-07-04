Von Stoob nach Dallas: Top-Karriere in Übersee

Erfolgreichster Auslandsösterreicher

1 + 1 = 3! „Das ist unsere Firmenphilosophie“, verrät der Spitzenmanager: „Wenn sich zwei Mitarbeiter austauschen, schaut immer mehr dabei heraus.“ Die Rechnung geht im Sog des Unternehmens Yum! Brands voll auf. Beim Presse-Award 2023 ist Jürgen Schrödl bereits zum erfolgreichsten Auslandsösterreicher des Jahres gekürt worden. In seinem Beruf wird zwar viel verlangt, doch bei dem geschäftstüchtigen Spross einer Arbeiterfamilie liegt Fleiß in den Genen. Entsprechend viel ist der Burgenländer unterwegs. Der Bogen spannt sich von Singapur über Ho-Chi-Minh-Stadt und Neu-Delhi bis nach Dubai und London. Da können pro Jahr schon 100.000 bis 150.000 Flugkilometer zusammenkommen.