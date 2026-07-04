Von Stoob nach Dallas: Top-Karriere in Übersee

Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut & Co.: Jürgen Schrödl (48) ist als Finanzvorstand der Herr über 63.000 Betriebe weltweit. Die „Krone“ traf den Top-Manager aus dem Burgenland in Dallas.
Diese Karriere ist wie aus dem Bilderbuch! Seit 2005 lebt Jürgen Schrödl aus Stoob auf der anderen Seite des Atlantiks, zuerst in Toronto in Kanada, mittlerweile in Dallas in Texas, USA. Heute ist der 48-Jährige der hochgeschätzte Finanzvorstand des Wall-Street-Konzerns byte by Yum! Brands, der Kentucky Fried Chicken (KFC), Taco Bell, Pizza Hut und Habit Burger Grill unter einem Dach vereint – 63.000 Restaurantstandorte rund um den Globus inklusive.
Erfolgreichster Auslandsösterreicher
1 + 1 = 3! „Das ist unsere Firmenphilosophie“, verrät der Spitzenmanager: „Wenn sich zwei Mitarbeiter austauschen, schaut immer mehr dabei heraus.“ Die Rechnung geht im Sog des Unternehmens Yum! Brands voll auf. Beim Presse-Award 2023 ist Jürgen Schrödl bereits zum erfolgreichsten Auslandsösterreicher des Jahres gekürt worden. In seinem Beruf wird zwar viel verlangt, doch bei dem geschäftstüchtigen Spross einer Arbeiterfamilie liegt Fleiß in den Genen. Entsprechend viel ist der Burgenländer unterwegs. Der Bogen spannt sich von Singapur über Ho-Chi-Minh-Stadt und Neu-Delhi bis nach Dubai und London. Da können pro Jahr schon 100.000 bis 150.000 Flugkilometer zusammenkommen.
„Respekt ist Voraussetzung“
Seit seiner Auszeichnung hat sich der „Chief Financial Officer“ (CFO) aber noch stärker auf die Rolle und Wichtigkeit zeitgemäßer Technologie im Unternehmen fokussiert. Eine von Yum! Brands entwickelte, eigentumsrechtlich geschützte KI-Plattform vereint die digitalen und physischen Betriebsabläufe eines Restaurants und steuert alle Bereiche, vom Point-Of-Sale bis zur Bestandsverwaltung und Personalplanung. „Das ist die Zukunft – nicht nur verschiedene Technologielinien zu haben, sondern sie zu harmonisieren, muss das Ziel sein“, erklärt der Chef der digitalen Technologie-Tochter des Konzerns: „Unsere Firmenkultur ist top. Investiert wird viel! Wir wollen in einem sehr guten Einverständnis miteinander umgehen, höchster Respekt ist Voraussetzung.“
Nach der Matura in der HAK Oberpullendorf absolvierte Jürgen Schrödl in Wien zwei Studien (Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik). Nebenbei arbeitete er bei einem Steuerberater. Später zog es Schrödl nach Kanada. Er ließ sich in Toronto nieder und heuerte bei Yum! Brands an.
Burgenländische Gemütlichkeit fehlt
In diesem Sinne führt Jürgen Schrödl mit jedem Mitarbeiter ein Persönlichkeitstraining durch: „Diese Schulungen sind eine Säule unseres Unternehmens.“ Die „Krone“ traf den Spitzenmanager einen Tag vor dem WM-Spiel Österreich gegen Argentinien in Dallas. Gleich danach sprach er mit Bundeskanzler Christian Stocker und Josef Pröll vom ÖFB bei der Eröffnung des österreichischen Honorarkonsulats in der US-Metropole. Jürgen Schrödl ist stets mittendrin: „Was ich manchmal vermisse? Die burgenländische Gemütlichkeit!“
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