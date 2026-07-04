Schwester von Erling Haaland verblüfft WM-Fans

Millionen von Fußball-Fans trauten ihren Augen nicht, als sie Norwegen-Star Erling Haaland nach dem Einzug ins Achtelfinale plötzlich eng umschlungen mit einer jungen Dame auf der Tribüne sahen! Nein, es war nicht seine Freundin Isabel Haugseng Johansen, die sich im Hintergrund hielt – sondern seine Schwester Gabrielle, die dem Stürmer zum Verwechseln ähnlich sieht.
„Erling Haalands Schwester sieht mehr aus wie Haaland als er“ schreibt etwa der Kanal „EPL Bible“ auf X neben dem Video. Die Kommentare der User fallen ähnlich aus!
Hier die Szene im Video:
Keine Zwillinge
„Warte, sie ist wirklich die weibliche Version von ihm“, heißt es da etwa. Ein anderer Nutzer kommentierte: „Copy - Paste!“ Dabei sind die beiden nicht einmal Zwillinge! Erling ist drei Jahre jünger als Gabrielle, die hauptberuflich als Pflegeassistentin arbeitet – und die Fans im Netz derzeit zum Staunen bringt.
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