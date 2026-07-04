Schwester von Erling Haaland verblüfft WM-Fans

Keine Zwillinge

„Warte, sie ist wirklich die weibliche Version von ihm“, heißt es da etwa. Ein anderer Nutzer kommentierte: „Copy - Paste!“ Dabei sind die beiden nicht einmal Zwillinge! Erling ist drei Jahre jünger als Gabrielle, die hauptberuflich als Pflegeassistentin arbeitet – und die Fans im Netz derzeit zum Staunen bringt.