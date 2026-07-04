250. Geburtstag: Noch nie waren die USA so einsam

Die ehrwürdigen Gründungsväter der USA rotieren in ihren Gräbern: Der 46. Nachfolger George Washingtons setzt anlässlich des 250. Geburtstags der Nation sein eigenes Antlitz ganzseitig in US-Reisepässe. Wie ein König, nein, ärger als ein König. Die Gründungsväter hatten vor 250 Jahren gegen einen König revoltiert. Sie würden heute ihre politisches Vermächtnis nicht wiedererkennen. US-Präsident Trump verewigt sich pharaonengleich auf Gebäuden und Institutionen.