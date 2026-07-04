250. Geburtstag: Noch nie waren die USA so einsam

Der 4. Juli markiert ein historisches Abenteuer: Vom Aufstieg zur Weltmacht – und zurück. Der Heldenmythos verblasst, das Erbe wird veruntreut: Und US-Präsident Donald Trump zelebriert die Selbstlob-Orgie. Eine Einordnung vom Außenpolitk-Doyen der „Krone“, Kurt Seinitz:
Die ehrwürdigen Gründungsväter der USA rotieren in ihren Gräbern: Der 46. Nachfolger George Washingtons setzt anlässlich des 250. Geburtstags der Nation sein eigenes Antlitz ganzseitig in US-Reisepässe. Wie ein König, nein, ärger als ein König. Die Gründungsväter hatten vor 250 Jahren gegen einen König revoltiert. Sie würden heute ihre politisches Vermächtnis nicht wiedererkennen. US-Präsident Trump verewigt sich pharaonengleich auf Gebäuden und Institutionen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.