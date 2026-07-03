Moskau meldet Einnahme wichtiger Donbass-Stadt

Außerdem griff die Ukraine zwei russische Luftwaffenstützpunkte auf der Krim an. Ziel seien Kampfflugzeuge und Drohnendepots gewesen, wie der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU auf Telegram meldete. Betroffen waren demnach die Stützpunkte Hwardijske und Saki. Letzterer sei in dieser Woche bereits zum zweiten Mal attackiert worden. Die dort stationierten Flugzeuge seien beschädigt oder zerstört worden, hieß es nach Angaben des SBU weiter. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.