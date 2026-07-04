Technik-Problem bei Flug von London nach Innsbruck

Böse Überraschung für die Passagiere eines easyJet-Flugs von London nach Innsbruck am Samstag: Während des Flugs traten technische Probleme bei der Maschine auf. Eine Landung in Tirol war offenbar nicht mehr möglich. Der Flieger wurde nach München umgeleitet, wo die Passagiere zur Stunde noch in der Maschine ausharren müssen.