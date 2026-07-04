Technik-Problem bei Flug von London nach Innsbruck

Böse Überraschung für die Passagiere eines easyJet-Flugs von London nach Innsbruck am Samstag: Während des Flugs traten technische Probleme bei der Maschine auf. Eine Landung in Tirol war offenbar nicht mehr möglich. Der Flieger wurde nach München umgeleitet, wo die Passagiere zur Stunde noch in der Maschine ausharren müssen.
Die easyJet-Maschine mit der Flugnummer „U2 8695“ war um 9.02 Uhr Ortszeit in London Gatwick gestartet. Planankunft in Innsbruck wäre 12.05 Uhr gewesen. Doch der Flieger setzte nicht auf Tiroler Boden auf.
Während des Flugs traten offenbar technische Probleme beim Flugzeug auf. Welche, und wie ernst die Lage tatsächlich war, ist derzeit nicht bekannt. Der Flug wurde letztlich nach München umgeleitet.
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