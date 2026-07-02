Groteske um „Negerbrot“

ANDERERSEITS schlägt er mit seiner Kritik an der allenthalben als harmlos und keineswegs abwertend verstandenen Bezeichnung einer traditionellen Süßware in jene Kerbe, die von der links gepolten Political Correctness zur gesellschaftspolitischen Hauptkampflinie hochstilisiert wird. Da geht es um die Tabuisierung, oder sogar um die Kriminalisierung von Worten und damit gleichzeitig um Redeverbote und in der Folge wohl auch um Denkverbote.