Selenskyj spottet über lahmen Vormarsch der Russen

Er verwies auch auf die immensen Verluste, die Russland bei seinem Angriffskrieg bereits erlitt und die Krise, in der das Land aufgrund ukrainischer Drohnenangriffe steckt: „Wenn Putin eine weitere Million seiner Soldaten opfern will, um weiter gegen diese Mauer zu prallen, dann sollten die eine Million Russen, die noch nicht in die russische Armee einberufen wurden und sich in den Warteschlangen an den Tankstellen streiten, darüber nachdenken, was als Nächstes auf sie wartet.“