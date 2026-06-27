Drohnenangriffe: So geht es Russen auf der Krim

„Wir hatten Angst, nie wieder wach zu werden. Wir haben die ganze Nacht gebetet. Am Himmel sah es aus wie bei ‘Star Wars‘“, sagte Swetlana zur Nachrichtenagentur AFP. Sie lebt im Osten der besetzten Halbinsel. Die Annexion hatte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin immer auch eine symbolische Bedeutung, zudem unterhält das russische Militär zahlreiche Stützpunkte auf der Krim. Selbst Putins Unterstützerinnen und Unterstützer sehen die Lage inzwischen oft kritisch. „Den Russen stehen harte Zeiten bevor“, sagte etwa der Künstler Wadim Zyganow, der den Einmarsch in der Ukraine immer lautstark verteidigt hat.