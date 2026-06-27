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Drohnenangriffe: So geht es Russen auf der Krim

Außenpolitik
27.06.2026 20:44
Menschen baden neben russischer Militärausstattung auf der Krim.
Menschen baden neben russischer Militärausstattung auf der Krim.(Bild: AFP/OLGA MALTSEVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die russischen Behörden haben am Freitag den Ausnahmezustand auf der Halbinsel Krim ausgerufen. Hintergrund sind die anhaltenden ukrainischen Luftangriffe, die Energieengpässe verursachen sollen. Attackiert werden etwa die Energieinfrastruktur und Militärfahrzeuge.

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„Jede Nacht gibt es Drohnen und Sirenen. An Schlaf ist nicht zu denken“, sagte die 23-jährige Julia, die in der Krim-Hauptstadt Simferopol lebt. Der Strom werde immer wieder abgeschaltet, die Taxipreise seien „in die Höhe geschossen“, sagte sie. Das hat damit zu tun, dass die russischen Behörden den Verkauf von Kraftstoffen an Privatpersonen und für Fahrzeuge von Unternehmen eingestellt haben.

„Wir hatten Angst, nie wieder wach zu werden. Wir haben die ganze Nacht gebetet. Am Himmel sah es aus wie bei ‘Star Wars‘“, sagte Swetlana zur Nachrichtenagentur AFP. Sie lebt im Osten der besetzten Halbinsel. Die Annexion hatte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin immer auch eine symbolische Bedeutung, zudem unterhält das russische Militär zahlreiche Stützpunkte auf der Krim. Selbst Putins Unterstützerinnen und Unterstützer sehen die Lage inzwischen oft kritisch. „Den Russen stehen harte Zeiten bevor“, sagte etwa der Künstler Wadim Zyganow, der den Einmarsch in der Ukraine immer lautstark verteidigt hat.

Privatpersonen bekamen zeitweise keinen Sprit mehr.
Privatpersonen bekamen zeitweise keinen Sprit mehr.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Sewastopol
Sewastopol(Bild: AFP/OLGA MALTSEVA)

„Können Insel nicht vollständig schützen“
„Ich kann weder genau sagen, wie lange es dauern wird, noch kann ich den konkreten Aktionsplan öffentlich bekannt geben. Wir ergreifen jedoch Maßnahmen“, sagte der Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag. Der ausgerufene Ausnahmezustand soll die Freigabe weiterer Mittel ermöglichen und sieht theoretisch die Möglichkeit vor, Beschränkungen für die Bevölkerung vor Ort zu verhängen. Der Gouverneur wandte ein, dass die Halbinsel „leider“ nicht vollständig von der russischen Armee geschützt werden könne. Es gebe „keine Luftabwehrsysteme auf der Welt, die hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit absolut perfekt sind“.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Angriffe eine „sorgfältig kalkulierte Strategie“ genannt. Man wolle Bedingungen schaffen, „die Russland dazu zwingen, sich für den Frieden zu entscheiden“. Zuletzt waren die Gespräche unter US-Vermittlung ins Stocken geraten. „Selenskyj tut alles, um zu zeigen, dass die territorialen Gewinne Russlands brüchig sind“, sagte Tatiana Kastoueva-Jean, Leiterin des Zentrums für Russland und Eurasien am Französischen Institut für Internationale Beziehungen (IFRI). Allerdings könne auch bald wieder eine russische Angriffswelle folgen, „um den Willen der Ukraine zu brechen“. Es bleibe zudem fraglich, ob Kiew über „Kapazitäten für Bodenoffensiven verfügt“, um diesen Vorteil zu nutzen, sagte Kollege Stéphane Audrand vom IFRI-Institut.

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