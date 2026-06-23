Putins Krieg erreicht Russen:„Anfang der Hölle!“

Die deutlich veränderte Lage wird auch in Kiew zur Kenntnis genommen: „Es sieht so aus, als ob sich die Krim in Kürze in eine Insel verwandelt“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow breitbeinig in einem Interview. Für die Ukraine öffne sich mit den Angriffen auf die russischen Nachschublinien ein „Fenster der Möglichkeiten“. Für die Russen beginne „eine Hölle, die sie nur schwerlich meistern werden“.