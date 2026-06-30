Mysteriöser Rächer klebt Motorraddiebe an Pfähle

Ermittler sind dem Rächer dicht auf den Fersen

Die Ermittler sind dem selbst ernannten Rächer angeblich bereits dicht auf den Fersen. Demnach könnte es auch Komplizen geben, denn es wurden inzwischen zwei Autos identifiziert, die höchstwahrscheinlich mit den Selbstjustiz-Vorfällen in Verbindung stehen. Zu Verhaftungen kam es bislang aber nicht.