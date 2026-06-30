„Mexican Batman“
Mysteriöser Rächer klebt Motorraddiebe an Pfähle
Im mexikanischen Bundesstaat Jalisco ist seit einigen Wochen ein mysteriöser Rächer unterwegs. Die Medien nennen ihn „Mexican Batman“ und er macht Jagd auf Motorraddiebe. Nachdem er sie überwältigt hat, klebt er sie an Laternenpfählen fest, gibt sie der Lächerlichkeit preis und überlässt sie ihrem Schicksal.
Seit Mitte Juni sind mindestens fünf Fälle bekannt geworden, in denen der Unbekannte in der Stadt Lagos di Moreno Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Nachdem sie mit Unmengen von Klebeband an Masten fixiert wurden, klebte er ihnen die Münder zu und schrieb ihnen das Wort „Ratero“ („Dieb“) auf die Stirn.
„Batman“ malt seinen Opfern Schnurrbärte ins Gesicht
Außerdem malte „Batman“ seinen Opfern Schnurrbärte ins Gesicht und befestigte an den Pfählen pinke Schilder, auf denen genau beschrieben wurde, was die Langfinger verbrochen hatten.
Passanten entdeckten die Männer sowie die gestohlenen Motorräder jeweils später und verständigten die Polizei – die jetzt ihrerseits nach dem Unbekannten sucht, weil Selbstjustiz illegal ist. Die überwältigten Diebe waren teilweise misshandelt worden, eine Person blutete und hatte Prellungen.
Ermittler sind dem Rächer dicht auf den Fersen
Die Ermittler sind dem selbst ernannten Rächer angeblich bereits dicht auf den Fersen. Demnach könnte es auch Komplizen geben, denn es wurden inzwischen zwei Autos identifiziert, die höchstwahrscheinlich mit den Selbstjustiz-Vorfällen in Verbindung stehen. Zu Verhaftungen kam es bislang aber nicht.
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