Land kann Investitionen nur „auf Pump“ finanzieren

Landesrechnungshof sieht Handlungsbedarf

Und die angespannte Finanzlage des Landes lässt bei den Prüfern die Alarmglocken schrillen. Immerhin könne das Land Kärnten Investitionen nur noch mit neuen Schulden tätigen. „Eine negative freie Finanzspitze bedeutet, dass das Land nicht in der Lage ist, seine Investitionen aus dem laufenden Budget zu finanzieren. In diesem Fall müssen neue Schulden aufgenommen werden, um Investitionen überhaupt tätigen zu können. Das ist ein deutliches Warnsignal“, so Bauer.