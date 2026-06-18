Sprit in Russland wird knapp: Staus an Tankstellen

Sprit rationiert, Preise massiv gestiegen

In 53 Regionen Russlands wird die Abgabe von Treibstoff für Privatfahrzeuge bereits eingeschränkt. Teilweise werden pro Auto nicht mehr als 50 Liter abgegeben, teilweise haben große Tankstellenketten den Kauf von Benzin in Kanistern verboten. Tatneft, einer der größten Mineralölkonzerne Russlands, hat bei all seinen Tankstellen eine Rationierung verhängt. Zugleich stiegen die Spritpreise massiv, bei Diesel sogar um 40 Prozent.