Millionen-Schaden nach Großbrand in Anthering

Wo kam der Funke her? Diese Frage könnte nach dem Großbrand in Anthering unbeantwortet bleiben. Auf Brände spezialisierte Ermittler suchten seit dem „Brand aus“ mit Brandspürhunden nach dem Auslöser. Ohne Erfolg, wie es auf Nachfrage der „Krone“ der Polizei heißt: Eine mögliche technische Ursache könne aufgrund der immensen Zerstörung nicht lokalisiert werden. Nur eines konnte die Exekutive bestätigen: „Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tathandlung.“