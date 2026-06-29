Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ursache bleibt Rätsel

Millionen-Schaden nach Großbrand in Anthering

Salzburg
29.06.2026 14:30
Brandeinsatz in Anthering aus der Vogelperspektive.
Brandeinsatz in Anthering aus der Vogelperspektive.(Bild: ABI Unterwurzacher Rupert jun)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die „Krone“ berichtete über den Großbrand bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Anthering in Salzburg: Freitagabend war das Feuer ausgebrochen, bis Samstagnachmittag löschten mehr als 150 Floriani-Jünger. Doch eine Ursache konnte nicht gefunden werden, heißt es nun von der Polizei: Nur eine vorsätzliche Brandstiftung wird ausgeschlossen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wo kam der Funke her? Diese Frage könnte nach dem Großbrand in Anthering unbeantwortet bleiben. Auf Brände spezialisierte Ermittler suchten seit dem „Brand aus“ mit Brandspürhunden nach dem Auslöser. Ohne Erfolg, wie es auf Nachfrage der „Krone“ der Polizei heißt: Eine mögliche technische Ursache könne aufgrund der immensen Zerstörung nicht lokalisiert werden. Nur eines konnte die Exekutive bestätigen: „Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tathandlung.“

Auch das Wohnhaus wurde beschädigt und gilt mittlerweile als unbewohnbar.
Auch das Wohnhaus wurde beschädigt und gilt mittlerweile als unbewohnbar.(Bild: ABI Unterwurzacher Rupert jun)

Flammen zerstörten Stallgebäude
Die Flammen zerstörten das Stallgebäude und beschädigten das angrenzende Wohnhaus. Mit Folgen: Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro.

Lesen Sie auch:
Das alte Gebäude brannte völlig nieder.
Nächtlicher Großbrand
Von Wirtschaftsgebäude steht nur mehr Grundmauer
29.06.2026

166 Feuerwehrleute und 22 Fahrzeuge von sechs Feuerwehren standen etliche Stunden – auch wegen der schwierigen Nachlöscharbeiten – im Einsatz, sogar das Großtanklöschfahrzeug der städtischen Berufsfeuerwehr war vor Ort. Die Alarmstufe 3 wurde ausgegeben. Erst am Samstag gegen 15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden, berichtete der Flachgauer Feuerwehr-Chef Klaus Lugstein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.06.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
268.846 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
185.248 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
151.873 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3588 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2422 mal kommentiert
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1171 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf