Austrias Barry wird vom Veilchen zum Bullen

Aus einem Veilchen wird ein Bulle! Was die „Krone“ schon mehrfach berichtete, ist jetzt auch offiziell: Abubakr Barry wechselt von der Wiener Austria zu Red Bull Salzburg. Die Ablösesumme soll sich laut „Krone“-Infos auf 3,5 Millionen Euro plus sehr attraktiven Weiterverkaufsbeteiligung belaufen.
Der 25-jährige Gambier unterschrieb in der Mozartstadt bis Sommer 2029. „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel durch ist und ich nun beim FC Red Bull Salzburg bin“, lässt er sich in einer Aussendung zitieren: „Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich sehr klar. Ich kenne den Klub aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun.“
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