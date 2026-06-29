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Sperre und Shuttle

Radler bekommen neuen Weg entlang der Raserstrecke

Salzburg
29.06.2026 11:09
Bei Weißbach bei Lofer soll jetzt ein neuer Radweg gebaut werden.
Bei Weißbach bei Lofer soll jetzt ein neuer Radweg gebaut werden.(Bild: Kerstin Jönsson)
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Von Salzburg-Krone

Mehr als ein Jahr nach der Sperre des Tauernradwegs entlang der B311 bei Weißbach bei Lofer zeichnet sich jetzt eine Lösung ab. Vergangene Woche gab es eine Einigung mit den Grundeigentümern. Das Land Salzburg will jetzt schnell einen neuen Geh- und Radweg errichten.

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Wegen Steinschlaggefahr mussten alle Radfahrer im Frühling 2025 bei Weißbach bei Lofer ausgerechnet auf die berüchtigte Raserstrecke, die Pinzgauer Straße (B311) ausweichen. Da das zu gefährlich war, war die Ausweichroute aber nach nur einer Woche wieder gesperrt. Zwischen Frohnwies und Dießbach wurde daraufhin sogar ein Fahrrad-Shuttleservice eingerichtet.

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Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab: Auf einer Länge von 3,3 Kilometern soll ein neuer Geh- und Radweg entstehen. Dieser wird zwischen Kilometer 69,80 und 73,10 neben der B311 errichtet. Das Land hofft, noch in den Sommermonaten die behördlichen Genehmigungen zu bekommen, um den Bau ausschreiben zu können. Idealerweise sollen die Bauarbeiten noch heuer starten. 

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