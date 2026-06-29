Radler bekommen neuen Weg entlang der Raserstrecke

Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab: Auf einer Länge von 3,3 Kilometern soll ein neuer Geh- und Radweg entstehen. Dieser wird zwischen Kilometer 69,80 und 73,10 neben der B311 errichtet. Das Land hofft, noch in den Sommermonaten die behördlichen Genehmigungen zu bekommen, um den Bau ausschreiben zu können. Idealerweise sollen die Bauarbeiten noch heuer starten.