Radler bekommen neuen Weg entlang der Raserstrecke

Mehr als ein Jahr nach der Sperre des Tauernradwegs entlang der B311 bei Weißbach bei Lofer zeichnet sich jetzt eine Lösung ab. Vergangene Woche gab es eine Einigung mit den Grundeigentümern. Das Land Salzburg will jetzt schnell einen neuen Geh- und Radweg errichten.
Wegen Steinschlaggefahr mussten alle Radfahrer im Frühling 2025 bei Weißbach bei Lofer ausgerechnet auf die berüchtigte Raserstrecke, die Pinzgauer Straße (B311) ausweichen. Da das zu gefährlich war, war die Ausweichroute aber nach nur einer Woche wieder gesperrt. Zwischen Frohnwies und Dießbach wurde daraufhin sogar ein Fahrrad-Shuttleservice eingerichtet.
Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab: Auf einer Länge von 3,3 Kilometern soll ein neuer Geh- und Radweg entstehen. Dieser wird zwischen Kilometer 69,80 und 73,10 neben der B311 errichtet. Das Land hofft, noch in den Sommermonaten die behördlichen Genehmigungen zu bekommen, um den Bau ausschreiben zu können. Idealerweise sollen die Bauarbeiten noch heuer starten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.