Betrunkener rauchte neben Kleinkind in seinem Auto

Bei laufendem Motor saß am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein 30-jähriger Bosnier betrunken in seinem Pkw in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg. Obwohl ein Kleinkind mit im Fahrzeug war, rauchte der Mann direkt daneben. Und in der Sterneckstraße wurde ein Lenker mit zwei Promille ewischt.
Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab beim 30-Jährigen einen Wert von 1,12 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. Zudem gab es gleich zwei Anzeigen: Wegen Alkohol am Steuer und wegen des Rauchens neben dem Kleinkind im Fahrzeug.
In der Nacht auf Montag musste auch ein 53-jähriger Bosnier seinen Führerschein in der Stadt Salzburg abgeben. Er wurde kurz nach Mitternacht von der Polizei aufgehalten. Ein Alkoholtest bei ihm ergab zwei Promille. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren und wird angezeigt.
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