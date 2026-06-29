Hitze schuld? Tausende Haushalte waren ohne Strom

Betroffen waren hier für mehrere Minuten Teile der Innenstadt und in Lehen. In Schallmoos mussten 3500 Salzburg-AG-Kunden etwa eine halbe Stunde ohne Strom auskommen. „Begonnen haben die Probleme um 13.25 Uhr, um 13.59 Uhr war die Störung behoben“, so die Salzburg AG auf „Krone“-Anfrage.