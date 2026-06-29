Hitze schuld? Tausende Haushalte waren ohne Strom

Rekordtemperaturen oder einfach eine kaputte Leitung? Vor dieser Frage stehen derzeit zahlreiche Salzburger, die am Montagnachmittag plötzlich ohne Strom dastanden. Laut Salzburg AG gab es einen Kurzschluss in einer 10-kV-Leitung.
Betroffen waren hier für mehrere Minuten Teile der Innenstadt und in Lehen. In Schallmoos mussten 3500 Salzburg-AG-Kunden etwa eine halbe Stunde ohne Strom auskommen. „Begonnen haben die Probleme um 13.25 Uhr, um 13.59 Uhr war die Störung behoben“, so die Salzburg AG auf „Krone“-Anfrage.
Als offiziellen Grund für die Störung führen die Stromanbieter einen Kurzschluss auf einer 10-kV-Leitung an. Wie dieser ausgelöst wurde, konnte nicht beantwortet werden.
Ebenso wenig wie die Frage nach den insgesamt betroffenen Kunden. „Nach Störungen wird so schnell wie möglich wieder zugeschaltet, weshalb diese Zahl schwierig zu erheben ist“, heißt es seitens der Salzburg AG.
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