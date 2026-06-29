Architekt folgt Anwalt: Neuer ÖVP-Chef steht fest

Florian Kreibich trat am Samstag als Vizebürgermeister der Stadt Salzburg zurück. Die ÖVP hat zwei Tage später schon einen Nachfolger parat: Christoph Brandstätter übernimmt einstimmig und soll am 15. Juli bereits zum Vizebürgermeister gewählt werden...
Der schwarze Paukenschlag vom Samstagabend hat wohl so einigen Parteimitgliedern der Salzburger Volkspartei die Feierlaune beim Stadtfest verdorben: Florian Kreibich verkündete da nämlich, dass er als Vizebürgermeister aufhört und zurücktritt.
Die miese Stimmung bei den Schwarzen herrschte allerdings nicht wegen des Rücktritts an sich, sondern weil Kreibich dies in Eigenregie zu einem denk ungünstigen Zeitpunkt verkündete. Hinter vorgehaltener Hand sprechen ÖVP-Insider davon, dass der interne Druck zu groß geworden sei und Kreibich einer Abwahl zuvorkommen wollte.
Bereits am heutigen Montagnachmittag kam die ÖVP-Führung dann in ihrer Zentrale in der Merianstraße in Salzburg zusammen, um einen Nachfolger zu präsentieren. Christoph Brandstätter wurde vom Stadtparteipräsidium und dem Gemeinderatsklub einstimmig zu Kreibichs Nachfolger gewählt.
Der 59-jährige Lieferinger Architekt sitzt seit 2019 als Gemeindevertreter im Stadtparlament und soll am 15. Juli zum Vizebürgermeister gewählt werden.
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