Architekt folgt Anwalt: Neuer ÖVP-Chef steht fest

Die miese Stimmung bei den Schwarzen herrschte allerdings nicht wegen des Rücktritts an sich, sondern weil Kreibich dies in Eigenregie zu einem denk ungünstigen Zeitpunkt verkündete. Hinter vorgehaltener Hand sprechen ÖVP-Insider davon, dass der interne Druck zu groß geworden sei und Kreibich einer Abwahl zuvorkommen wollte.