Amtsbekannter Motorrad-Raser fuhr Polizei davon

„Haben Lenker nicht angetroffen“

Das Kennzeichen der Maschine ist bereits polizeibekannt. Da der Lenker nicht zu Hause war, wurde er direkt bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. „Wir haben ihn nicht angetroffen, er war für uns nicht greifbar“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage.