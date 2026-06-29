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Mit 125 statt 30 km/h

Amtsbekannter Motorrad-Raser fuhr Polizei davon

Salzburg
29.06.2026 13:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Gleich fünfmal wesentlich zu schnell unterwegs war ein Motorradfahrer auf der Seekirchner Landesstraße (L238) in Salzburg am Sonntagnachmittag. Dabei überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um bis zu 95 km/h – und war mit 125 km/h in einer 30er-Beschränkung aufgrund einer Veranstaltung unterwegs.

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Damit haben die Polizisten am Sonntagnachmittag wohl selbst nicht gerechnet! Bei Kontrollen um 14 Uhr an der Seekirchner Landesstraße (L238) wurde ein Motorrad-Raser gleich fünfmal zu schnell gemessen. Anhaltezeichen der Beamten ignorierte er einfach – weshalb er vor Ort nicht gestoppt werden konnte

Dabei waren seine Geschwindigkeitsverstöße bereits im Extrembereich: 125 km/h statt wegen einer Veranstaltung verordneter 30 km/h und 135 km/h statt ebenfalls wegen einer Veranstaltung erlaubter 50 km/h bilden hier die unrühmlichen Spitzen. Zudem war er mit 160 km/h statt erlaubter 80 km/h, 130 km/h statt erlaubter 80 km/h und 145 km/h statt erlaubter 100 km/h unterwegs.

„Haben Lenker nicht angetroffen“
Das Kennzeichen der Maschine ist bereits polizeibekannt. Da der Lenker nicht zu Hause war, wurde er direkt bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. „Wir haben ihn nicht angetroffen, er war für uns nicht greifbar“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage.

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Was den Lenker nun erwartet und ob eine Beschlagnahmung des Motorrads im Raum steht, konnte die Polizei nicht beantworten: „Zuerst muss die Behörde eine Lenkererhebung machen und dann entsprechend der Besitzverhältnisse entscheiden.“  

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