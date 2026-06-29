Bekannter Altstadt-Wirt muss Insolvenz anmelden

Der Betreiber des bekannten Salzburger Altstadt-Wirten „Fideler Affe“ muss Insolvenz anmelden. Die Schulden betragen laut dem KSV 1870 rund 132.000 Euro. Betreiber Michael Rodler war vor rund einem Jahr schon mit dem Gasthaus „Die Weisse“ in die Insolvenz geschlittert.
Der jetzige Konkurs des „Fidelen Affe“ wurde auf Gläubigerantrag eröffnet. Betreiber Michael Rodler führte das renommierte Gasthaus in der Priesterhausgasse in der rechten Salzburger Altstadt seit April 2015. Laut Alpenländischem Kreditorenverband liegen derzeit noch keine Informationen zur Insolvenzursache vor.
Auch ob eine Fortführung des Unternehmens möglich ist und ein Sanierungsplan angestrebt wird, ist noch unklar. Zum Insolvenzverwalter wurde Daniel Schöpf bestellt. Im Juni 2025 war Rodler mit dem Gasthaus „Die Weisse“ in die Insolvenz geschlittert, nachdem er das Kultlokal erst Anfang 2024 übernommen hatte.
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