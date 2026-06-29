Bekannter Altstadt-Wirt muss Insolvenz anmelden

Auch ob eine Fortführung des Unternehmens möglich ist und ein Sanierungsplan angestrebt wird, ist noch unklar. Zum Insolvenzverwalter wurde Daniel Schöpf bestellt. Im Juni 2025 war Rodler mit dem Gasthaus „Die Weisse“ in die Insolvenz geschlittert, nachdem er das Kultlokal erst Anfang 2024 übernommen hatte.