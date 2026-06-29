BSK sucht Spieler, die für Training zahlen müssen

Dass man überhaupt Geld verlange, erklärte der BSK wie folgt: „Einen ganzen Kader in zwei Wochen (bis 15. Juli, dem Ende des Transferfensters, Anm.) zu rekrutieren verursacht dem Verein echte Kosten, daher haben wir diese drei Trainingstage um eine einzige Gebühr herum aufgebaut — sie deckt Unterkunft, Vollpension sowie den Transport zu und von allen Trainings und Spielen über die drei Tage. Selbst damit macht der Verein einen Verlust.“