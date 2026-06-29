Nach Porsche: Pläne für Nutzung der Zweig-Villa

Kaum einer Immobilie in Salzburg kommt derzeit wohl so viel Aufmerksamkeit zu, wie der Zweig-Villa. Derzeit ist sie noch im Besitz von Milliardär und Automagnat Wolfgang Porsche. Aber nicht mehr lange, so die Hoffnung des 83-Jährigen. Sein feudales Schlössl am Salzburger Kapuzinerberg will Porsche für insgesamt fast 13 Millionen Euro verkaufen.