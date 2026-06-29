Spielplan für West- und Salzburger Stadtderby da

Die Fußball-Bundesliga hat den Spielplan für die 2. Liga publiziert. Austria Salzburg trifft zum Auftakt auswärts auf Hertha Wels, der FC Liefering gastiert in Kapfenberg. Auch die Termine für die Stadtderbys sowie das West-Derby der Austria gegen Wacker Innsbruck stehen fest.
Von 31. Juli bis 2. August findet die erste Runde der neuen Zweitliga-Saison statt. Seit Montag ist klar, wie die Begegenungen heißen.
Die Bundesliga publizierte den Spielplan, der das Duell zwischen Hertha Wels und Austria Salzburg ebenso ausspruckt wie jenes zwischen dem Kapfenberger SV und dem FC Liefering.
Erstes Westderby Mitte Oktober
Beide Salzburger Vertreter haben am zweiten Spieltag, der eine Woche später stattfindet, das erste Mal Heimrecht. Die Violetten bekommen es mit der Vienna zu tun, die Jungbullen fordern Hertha Wels.
Mit Spannung wurden auch die Termine für die Westderbys zwischen der Austria und Wacker Innsbruck erwartet. Das erste Duell findet zwischen 16. und 18. Oktober am Tivoli statt, das Rückspiel wird zwischen 30. April und 2. Mai 2027 in Salzburg durchgeführt.
Zum Salzburger Stadtderby zwischen Liefering und der Austria kommt es zwischen 6. und 8. November, die Maxglaner haben zwischen 26. und 28. Februar in Runde 17 Heimrecht.
Die genaue Ansetzung der Partien ist noch unklar. Jene für die ersten Runden wird in Kürze nach Abstimmung mit den TV-Partnern bekanntgeben.
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