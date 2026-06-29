Rekord-Hitze brachte die Rettung ins Schwitzen

Jeder vierte Einsatz war dabei auf die Hitze mit knapp 40 Grad Celsius zurückzuführen. Besonders häufig waren dabei Kreislaufzusammenbrücke, Schwindel mit Übelkeit und hitzebedingte Erschöpfung. Ein Teil der Rettungskräfte war beim Salzburger Stadtfest im Einsatz und auch dort kam es zu mehreren medizinischen Versorgungen im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen.