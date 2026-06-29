Schüler packen an: „Mist klauben“ als Lektion

Anstrengend, aber sinnstiftend

Stunden später ist die 1b zwar erschöpft, aber stolz auf die vielen vollen Müllsäcke am Wegesrand, und vor allem: Diese 20 Kinder werden in Zukunft wohl besser verstehen, warum das achtlose Wegwerfen von Mist mehr als ein Kavaliersdelikt ist.

Jedes der von WienXtra kuratierten Projekte hat Mehrwert: Die 4b der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger etwa wird den Skatepark in Penzing und andere öffentliche Angebote nun wohl mehr zu schätzen wissen, nachdem sie die Metallkanten der Rampen dort mühsam selbst abgeschliffen hat.

Ob Tischtennis mit Senioren, das Vorbereiten von Hilfspaketen für Obdachlose oder andere Tätigkeiten mehr: In den vergangenen Jahren haben so schon 19.500 Wiener Kinder gelernt, dass Engagement zählt – auch über eine Woche zum Ende des Schuljahrs hinaus.