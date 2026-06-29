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Ehrenamtswoche

Schüler packen an: „Mist klauben“ als Lektion

Wien
29.06.2026 11:00
Die 1b aus der Hörnesgasse holte kiloweise Müll aus der „Freien Mitte“ am einstigen ...
Die 1b aus der Hörnesgasse holte kiloweise Müll aus der „Freien Mitte“ am einstigen Nordbahnhofgelände.(Bild: WienXtra / Kajetan Koren)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Kinder packen eine Woche lang an und lernen so, was Schule nicht lehren kann. Der Lehren daraus bleiben ein Leben lang. 

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Nicht einmal die sengende Hitze konnte den Tatendrang der Mädchen und Buben der 1b aus der Mittelschule Hörnesgasse stoppen: „Hinter den Büschen liegt noch was!“, empörte sich einer von ihnen, während sie im Rahmen der Wiener Ehrenamtswoche die „Freie Mitte“ im Nordbahnhofviertel von Müll befreiten – als 20 von insgesamt 3400 Schülerinnen und Schülern, die heuer bei 80 Projekten anpackten.

Mehr als „Arbeitseinsatz“
Es geht um mehr als einen „Arbeitseinsatz“: Während die Kinder mit ihren Müllgreifern die Stadtwildnis durchstreifen, erzählen die erwachsenen Begleitpersonen über die vielen Tier- und Pflanzenarten und die Geschichte des Areals. Ein paar Fakten über die verheerende Umweltbilanz weggeworfener Zigaretten verleiten die Kinder zu einer regelrechten Jagd auf Tschikstummel.Erschöpft, stolz und um wichtige Erfahrung reicher“Am Anfang dachten wir: Hier liegt ja gar nichts“, erzählt eine Schülerin, während sie eine Plastikfolie aus einer Astgabel zupft.

Die 4b der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger brachte den Skatepark in Penzing ...
Die 4b der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger brachte den Skatepark in Penzing wieder auf Vordermann.(Bild: David Bohmann)

Anstrengend, aber sinnstiftend
Stunden später ist die 1b zwar erschöpft, aber stolz auf die vielen vollen Müllsäcke am Wegesrand, und vor allem: Diese 20 Kinder werden in Zukunft wohl besser verstehen, warum das achtlose Wegwerfen von Mist mehr als ein Kavaliersdelikt ist.
Jedes der von WienXtra kuratierten Projekte hat Mehrwert: Die 4b der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger etwa wird den Skatepark in Penzing und andere öffentliche Angebote nun wohl mehr zu schätzen wissen, nachdem sie die Metallkanten der Rampen dort mühsam selbst abgeschliffen hat.
Ob Tischtennis mit Senioren, das Vorbereiten von Hilfspaketen für Obdachlose oder andere Tätigkeiten mehr: In den vergangenen Jahren haben so schon 19.500 Wiener Kinder gelernt, dass Engagement zählt – auch über eine Woche zum Ende des Schuljahrs hinaus.

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