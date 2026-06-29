krone.tv lädt Sie zu Toy Story 5 Premiere ein!

Spielzeuge in einer digitalen Welt

Nun schlägt Disney-Pixar ein neues Kapitel auf: In Toy Story 5 stehen Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt haben. Denn diesmal treffen die klassischen Spielzeuge auf die moderne Technik. Das brandneue Tablet Lilypad wird zum Mittelpunkt von Bonnies Aufmerksamkeit und stellt die vertraute Welt der Spielzeuge gehörig auf den Kopf. Die Frage lautet: Haben traditionelle Spielzeuge in einer digitalen Welt überhaupt noch ihren Platz?