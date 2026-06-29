krone.tv lädt Sie zu Toy Story 5 Premiere ein!

Woody, Buzz und ihre Freunde sind zurück und Sie können bei der Österreich-Premiere von Toy Story 5 live dabei sein! Gemeinsam mit NEOH verlosen wir Tickets für die große Österreich-Premiere des neuesten Kapitels einer der erfolgreichsten Animationsreihen aller Zeiten.
Seit mehr als 30 Jahren begleiten die Abenteuer von Cowboy Woody, Space Ranger Buzz Lightyear und ihrer Spielzeugbande Millionen Kinofans rund um den Globus. Was 1995 als revolutionärer Animationsfilm begann, entwickelte sich zu einer der beliebtesten Filmreihen überhaupt.
Spielzeuge in einer digitalen Welt
Nun schlägt Disney-Pixar ein neues Kapitel auf: In Toy Story 5 stehen Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt haben. Denn diesmal treffen die klassischen Spielzeuge auf die moderne Technik. Das brandneue Tablet Lilypad wird zum Mittelpunkt von Bonnies Aufmerksamkeit und stellt die vertraute Welt der Spielzeuge gehörig auf den Kopf. Die Frage lautet: Haben traditionelle Spielzeuge in einer digitalen Welt überhaupt noch ihren Platz?
Neben jeder Menge Witz, Action und Emotionen dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Charakteren freuen. Gleichzeitig sorgen neue Figuren und überraschende Wendungen dafür, dass auch langjährige „Toy Story“-Anhänger auf ihre Kosten kommen.
Weltstar mit dabei
Für musikalische Highlights sorgt zudem Weltstar Taylor Swift. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin steuert mit „I Knew It, I Knew You“ einen eigens für den Film geschriebenen Originalsong bei. Der Titel begleitet insbesondere die Geschichte von Jessie und zählt schon jetzt zu den am meisten erwarteten musikalischen Momenten des Kinojahres.
Mitmachen und dabei sein!
krone.tv & NEOH verlosen für die große Österreich-Premiere am 14. Juli und damit mehr als eine Woche vor dem offiziellen Kinostart am 23. Juli 50x2 Tickets!
Wann: 14. Juli
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 17:00 – 17:55
Filmstart: 18 Uhr
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.