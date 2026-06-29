Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

krone.tv lädt Sie zu Toy Story 5 Premiere ein!

Gewinnspiele
29.06.2026 08:00
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Woody, Buzz und ihre Freunde sind zurück und Sie können bei der Österreich-Premiere von Toy Story 5 live dabei sein! Gemeinsam mit NEOH verlosen wir Tickets für die große Österreich-Premiere des neuesten Kapitels einer der erfolgreichsten Animationsreihen aller Zeiten.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit mehr als 30 Jahren begleiten die Abenteuer von Cowboy Woody, Space Ranger Buzz Lightyear und ihrer Spielzeugbande Millionen Kinofans rund um den Globus. Was 1995 als revolutionärer Animationsfilm begann, entwickelte sich zu einer der beliebtesten Filmreihen überhaupt. 

Spielzeuge in einer digitalen Welt
Nun schlägt Disney-Pixar ein neues Kapitel auf: In Toy Story 5 stehen Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt haben. Denn diesmal treffen die klassischen Spielzeuge auf die moderne Technik. Das brandneue Tablet Lilypad wird zum Mittelpunkt von Bonnies Aufmerksamkeit und stellt die vertraute Welt der Spielzeuge gehörig auf den Kopf. Die Frage lautet: Haben traditionelle Spielzeuge in einer digitalen Welt überhaupt noch ihren Platz?

(Bild: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)

Neben jeder Menge Witz, Action und Emotionen dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Charakteren freuen. Gleichzeitig sorgen neue Figuren und überraschende Wendungen dafür, dass auch langjährige „Toy Story“-Anhänger auf ihre Kosten kommen. 

(Bild: © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)

Weltstar mit dabei
Für musikalische Highlights sorgt zudem Weltstar Taylor Swift. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin steuert mit „I Knew It, I Knew You“ einen eigens für den Film geschriebenen Originalsong bei. Der Titel begleitet insbesondere die Geschichte von Jessie und zählt schon jetzt zu den am meisten erwarteten musikalischen Momenten des Kinojahres.

Am 9. Juni fand in Los Angeles bereits die Weltpremiere statt. Mit dabei neben den altbekannten ...
Am 9. Juni fand in Los Angeles bereits die Weltpremiere statt. Mit dabei neben den altbekannten Schauspielern wie Joan Cusack oder Tim Allen auch Taylor Swift.(Bild: 2026 Kevin Mazur)

Mitmachen und dabei sein!
krone.tv & NEOH verlosen für die große Österreich-Premiere am 14. Juli und damit mehr als eine Woche vor dem offiziellen Kinostart am 23. Juli 50x2 Tickets!

Österreich-Premiere von Toy Story 5

Wann: 14. Juli
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 17:00 – 17:55 
Filmstart: 18 Uhr

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
29.06.2026 08:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
263.559 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
183.623 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
146.340 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3675 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2361 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1143 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf